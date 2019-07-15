ГИК намерен предложить упразднить ИКМО

Горизбирком предложил рассмотреть вариант упразднения избирательных комиссий муниципальных образований в городах федерального значения. Соответствующее заявление 15 июля на аппаратном совещании ГИКа сделал председатель городской комиссии Виктор Миненко.

Он сообщил, что после муниципальных выборов в Петербурге ГИК поднимет вопрос о реформировании избирательной системы. Проблему будут обсуждать вместе с представителями законодательной и исполнительной власти, уточнил Миненко.

- После подведения итогов всех муниципальных кампаний мы готовы в тесном взаимодействии с законодательной и исполнительной властью принять действенные меры по реформированию избирательной системы, которые стоит рассмотреть с участием всех заинтересованных органов власти. Речь идет даже, может быть, и об упразднении ИКМО как самостоятельного звена системы избирательных комиссий в городах федерального значения путем внесения изменений в избирательное законодательство, - сообщил председатель ГИК.

Ранее выдвиженцы в муниципальные депутаты Петербурга столкнулись с рядом проблем при взаимодействии с ИКМО. Муниципальные комиссии «тайно» начинали избирательные кампании, не принимали документы у оппозиционных выдвиженцев, а сейчас отказывают им в регистрации. Также некоторых зарегистрированных кандидатов через суд пытаются снять с выборов другие выдвиженцы.

В частности, такие проблемы возникли с ИКМО «Звездное», «Сергиевское», «Академическое» и других округов. При этом, председатель муниципальной комиссии «Звездное» Нина Сергеева назначена на свою должность Горизбиркомом, также ГИК назначил секретаря и ещё двух членов ИКМО. Помимо этого, Санкт-Петербургская избирательная комиссия предложила на должность председателей ИКМО «Сергиевское», «Академическое» и ряда других комиссий.

София Саттарова

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