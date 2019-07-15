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14:50

Глава МГИК согласился встретиться при закрытых дверях с протестующими кандидатами в Мосгордуму

фото ЗакС политика Глава МГИК согласился встретиться при закрытых дверях с протестующими кандидатами в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов выказал желание встретиться с независимыми выдвиженцами в местную думу, устроившими накануне, 15 июля, несогласованную акцию протеста с требованием признать якобы фиктивные подписи избирателей действительными и зарегистрировать их в качестве кандидатов. Вместе с тем, по словам Горбунова, аудиенция должна проходить за закрытыми дверями без присутствия прессы, передает "Дождь".

Встреча состоится сегодня в 15:00.

Журналистов на встречу позвала Любовь Соболь у себя в Twitter, задержанная среди прочих на акции гражданского сопротивления.

Накануне вечером полиция стала грубо задерживать участников протестной акции, собравшихся у стен Мосгоризбиркома. Некоторым активистам после понадобилась врачебная помощь: одного юношу избили - позже медики констатировали у него сотрясение мозга; другому сломали нос.

Всего на мероприятии собрались более 1000 человек.

Предполагается, что акция продолжится и сегодня вечером.

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