Полицейские объяснили, в чем виноват автор плаката "пудинг лор"

В Петербурге продолжается рассмотрение дела менеджера магазина электроники Алексея Соловьева, задержанного за плакат "Пудинг лор", развернутый 23 июня у Гостиного двора во время народного схода против политических репрессий.

Соловьеву вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). На заседании Куйбышевского районного суда 15 июля показания дали сотрудники полиции.

В протоколе о задержании Соловьева командир полка ППС Кирилл Громыко указал, что Соловьев, держа в руках плакат "Пудинг лор", проводил пикетирование против политики действующей власти.

"Целью было формирование мнения окружающих по поводу политики действующей власти", - указано в протоколе.

Поскольку неподалеку стояли другие активисты, Соловьев, по мнению правоохранителя, должен был заблаговременно подать в комитет по вопросам законности уведомление о намерении провести свою акцию.

Суду Громыко заявил, что точно не помнит обстоятельства задержания Соловьева.

- Пытался провести митинг несанкционированный какой-то, - пояснил свидетель.

Однако он подтвердил, что сам задерживал Соловьева и составлял протокол. Подробности судье Ирине Кирсановой он предложил узнать из видеозаписи.

- Кто производил видеозапись? - уточнила судья.

- Да кто только ни производил! Все, кто там находились, производили, - ответил полицейский.

Ответчик поинтересовался, почему сотрудник правопорядка указал в рапорте, что деятельность автора плаката была антиправительственной.

- Общая тематика акции была такой, - ответил Громыко и тут же добавил, что это его мнение.

Командовавший задержанием полицейский Сергей Болдырев тоже дал показания суду. Он пояснил, что Соловьев стоял слишком близко к другим пикетировавшим и был об этом предупрежден незадолго до задержания.

Заседание было отложено до 22 июля. Суду предстоит ознакомиться с видеозаписью задержания.

Соловьев сообщил ЗАКС.Ру, что впервые привлекается к административной ответственности, ни в каких политических организациях не состоит и раньше в протестных акциях участвовал нечасто.

Напомним, 23 июня у Гостиного двора примерно полтора десятка оппозиционных активистов подняли фотографии политических заключенных: лидеров протестов в Ингушетии, фигурантов "пензенского дела", арестованных участников "Открытой России" и других. В ходе акции задержали трех человек. Один из них достал плакат с политическим лозунгом, другой "заковал" себя в деревянные колодки, третьим был Соловьев, который привлек внимание полиции абсурдистским лозунгом.

Сергей Еремеев