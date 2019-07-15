Ганапольский жалеет Яшина и Навального, "состарившихся" при Путине

Многолетнее противостояние московских оппозиционных политиков со властью всех уровней, в последний раз приведшее к задержаниям 14 июля у стен Мосгоризбиркома, навело публициста Матвея Ганапольского на пессимистическое обобщение. В своих репликах, произнесенных на "Эхе Москвы", он констатировал тщетность усилий условной "команды Навального", стремящейся попасть в столичный парламент. Однако, обозреватель далек от злорадства, признавая, что этим политикам сильно не повезло с исторической эпохой, в которой они оказались.

"Тяжело каждый день биться головой об стенку. Они состарятся при этом человеке, который уничтожает нашу общую страну", - предрек он, очевидно, имея в виду безуспешную борьбу оппозиции с российским президентом.

Внутренней политики, по словам радиоведущего, в России в настоящий момент попросту нет, в чем он убедился на примере разгона демонстрантов накануне, и, соответственно, следить ему не за чем. Вместо политики, как выразился Ганапольский, имеется большое "болото", из которого не вполне ясно, как выходить.

"Невероятно уважаю Илью Яшина, это замечательный человек, принципиальный, умный, уже с хорошим политическим опытом, но этот человек на исходе своей политической карьеры, в то время как его карьеры и не было. То же самое Алексей Навальный: ну, что ты нам напишешь очередное?", - задался публицист риторическим вопросом.

Отметим, что борьба недовольных кандидатов за свой допуск на выборы в Мосгордуму продолжается. В свою очередь, Мосизбирком бракует собранные подписи в их поддержку под самыми разными предлогами. В зачастую нелепых письменных ошибках кандидаты винят чиновников.