Активисты напомнили о влиянии Макарова на Петроградский район

Получившая отказ в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты Анастасия Бутурлина 15 июля на протестной акции у стен Законодательного собрания выступила с плакатом, посвященным спикеру городского парламента Вячеславу Макарову.

Бутурлина выдвигалась в МО "Кронверкское" от "Яблока". Вместе с другими девятью претендентами от этой партии она получила отказ в регистрации. На сегодняшней акции ее плакат напоминает о влиянии Вячеслава Макарова на Петроградский район, на территории которого находится МО "Кронверкское".

- Это означает, что моему району настанет антилюбовь, - объяснила смысл плаката Бутурлина.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, во время пикета потенциальной кандидатки в мундепы из Мариинского дворца вышел депутат Алексей Макаров. Заметив протестную акцию у своего места работы, он поспешил удалиться.

Серия одиночных пикетов у городского парламента посвящена губернаторским и муниципальным выборам. Активисты требуют допустить независимых кандидатов или отменить грядущие выборы. В акции приняли участие и получившие отказ в регистрации в качестве кандидатов в губернаторы самовыдвиженцы Александр Головко и Владимир Кузнецов.

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