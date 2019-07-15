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17:44

Активисты напомнили о влиянии Макарова на Петроградский район

фото ЗакС политика Активисты напомнили о влиянии Макарова на Петроградский район

Получившая отказ в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты Анастасия Бутурлина 15 июля на протестной акции у стен Законодательного собрания выступила с плакатом, посвященным спикеру городского парламента Вячеславу Макарову

Бутурлина выдвигалась в МО "Кронверкское" от "Яблока". Вместе с другими девятью претендентами от этой партии она получила отказ в регистрации. На сегодняшней акции ее плакат напоминает о влиянии Вячеслава Макарова на Петроградский район, на территории которого находится МО "Кронверкское". 

- Это означает, что моему району настанет антилюбовь, - объяснила смысл плаката Бутурлина. 

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, во время пикета потенциальной кандидатки в мундепы из Мариинского дворца вышел депутат Алексей Макаров. Заметив протестную акцию у своего места работы, он поспешил удалиться.  

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Серия одиночных пикетов у городского парламента посвящена губернаторским и муниципальным выборам. Активисты требуют допустить независимых кандидатов или отменить грядущие выборы. В акции приняли участие и получившие отказ в регистрации в качестве кандидатов в губернаторы самовыдвиженцы Александр Головко и Владимир Кузнецов. 

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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