Экс-ректор Аграрного университета признался в хищении 28 млн рублей

Расследование дела о крупной растрате, в которой обвиняют бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова, подошло к концу. Более полугода находящийся под стражей фигурант уголовного дела признал свою вину в хищении 28,65 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Согласно материалам дела, в 2011 году Ефимов "продавил" заключение контракта с АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" на 36 млн бюджетных рублей, заведомо будучи в курсе того, что контракт исполнен не будет. Примечательно, что генеральный директор организации-подрядчика в настоящий момент отбывает реальный двухлетний срок лишения свободы.

Ефимова арестовали в ноябре 2018 года. В СИЗО он пробудет как минимум до 3 августа.