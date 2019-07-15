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15 июля, 19:24

"Левый фронт" открестился от кричавшего оскорбления в адрес Тихоновой

фото ЗакС политика "Левый фронт" открестился от кричавшего оскорбления в адрес Тихоновой

В петербургском отделении "Левого фронта" осудили позицию человека, кричавшего нелицеприятные вещи во время выступления кандидата в губернаторы Надежды Тихоновой на митинге 14 июля.

Стоявший в толпе молодой человек припомнил Тихоновой родственные связи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым и заявил, что эсеры в Госдуме зачастую голосуют так же, как единороссы. Позже в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру кричавший сообщил, что не состоит ни в каких партиях, но симпатизирует "Левому фронту".

В организации заявили, что поддерживают лозунг "За любого кроме Беглова" и прекрасно относятся к Надежде Тихоновой.

- "Левый фронт" выступает за консолидацию всех оппозиционных кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, более того, был одним из инициаторов приглашения Надежды Тихоновой выступить на митинге 14 июля на площади Ленина, - озвучила позицию организации ее член Наталья Глазовская.

Напомним, состоявшийся 14 июля на площади Ленина митинг был посвящен нарушениям во время подготовки к муниципальным выборам и члену КПРФ Павлу Грудинину, которого через суд лишили контрольного пакета акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". В мероприятии приняли участие около 500 человек.

Сергей Еремеев


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0:54    
За что извиняться? Человек из "Левого фронта" все правильно сказал о Тихоновой и "Справедливой россии". А если не хочет Тихонова, чтобы ей говорили правду, то пусть сидит дома, а не ходит по митингам.

15 июля, 21:33    
Левый фронт всегда сливается.

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