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15 июля, 19:39

Шлосберг напомнил избиркомам обеих столиц о статьях УК

фото ЗакС политика Шлосберг напомнил избиркомам обеих столиц о статьях УК

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг в еженедельной авторской программе на YouTube возмутился тем, как ведут себя сотрудники избирательных комиссий в Москве и Петербурге, проявляющие, по его мнению, все большую наглость и всерьез рискующие когда-нибудь за свои нынешние действия быть привлеченными к уголовной ответственности. По разумению политика, ситуация зашла настолько далеко, что впору говорить о нарушении статьи "насильственное удержание власти" (278 статья УК РФ).

"Когда эти люди, отсеяв всех кандидатов, с кем они боятся столкнуться на выборах, возьмут власть, это будет насильственный захват власти, это будет насилие над выборами, над государством, обществом и Конституцией, которую изнасиловали на наших глазах уже не одну тысячу раз. Как она только держится еще, бедненькая?", - заявил он в эфире.

Подчеркнув свой гуманизм и неприятие смертной казни, "яблочник" пришел к неутешительному выводу, что людей, которые мешают допуску кандидатов до выборов двух столиц, "остановит только тюрьма".

"До двадцати лет лишения свободы. Это производится организованной группой по предварительному сговору", - добавил Шлосберг.

Новый выпуск программы демократ посвятил муниципальной кампании в Петербурге и выборам в Мосгордуму. В обоих случаях кандидаты, причисляющие себя к оппозиции, имеют серьезнейшие проблемы с регистрацией.

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15 июля, 20:13    
Для кого-то выборы-это самая "священная корова", а для абсолютного большинства россиян -это игрушка, такая жвачка, которую надо пожевать и выплюнуть раз 4-5 лет...Потому не стоит заморачиваться над всякими нюансами выборного карнавала!

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