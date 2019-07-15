Операция «Ликвидация»: ГИК хочет упразднить ИКМО

Горизбирком задумался над реформированием избирательной системы в целом и упразднении избирательных комиссий муниципальных образований в частности. За это ГИК намерен взяться уже после муниципальных выборов 2019 года, чтобы избежать повторения скандалов в будущем. Поможет ли это решить проблемы избирательной системы - ЗАКС.Ру спросил у связанных с выборами экспертов.

Те же грабли

В настоящий момент в Петербурге проходит кампания по выборам муниципальных депутатов в 110 округах. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на аппаратном совещании 15 июля сообщил, что в большинстве муниципалитетов выборы проходят в штатном режиме. Однако ряд ИКМО поставили «весь город в крайне неудобное положение», заявил Миненко. Он добавил, что после выборов ГИК поднимет вопрос о реформировании всей избирательной системы. В частности, возможно упразднение ИКМО, уточнил председатель ГИК.

В начале муниципальных выборов 2019 года около 20 округов скрыли объявление выборов. Они не обнародовали решения о назначении выборов должным образом – некоторые потенциальные кандидаты не узнали, что уже могут подавать свои документы. При этом, период выдвижения длится 20 календарных дней. Помимо этого, ИКМО работали по 2-4 часа в день, принимали кандидатов по одному в течение 30-60 минут, а также в некоторых муниципальных комиссиях были замечены «фейковые» очереди. В одной из которых роль «подставного кандидата» примерил корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас ИКМО отказывают оппозиционным кандидатам в регистрации из-за якобы неправильных документов. Выдвиженцы на это подают жалобы в ГИК, требуя пересмотреть отказ в регистрации. Похожим образом муниципальная кампания в Петербурге проходила в 2014 году, когда председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии был Алексей Пучнин. В декабре 2019 года в СМИ появилась информация, что Пучнин получил должность советника на общественных началах руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Сообщалось, будто он должен заниматься «спецпроектами по проблемным регионам». Впрочем, сам Пучнин эту информацию не подтверждал, утверждая, что занимается юриспруденцией.

Сейчас Алексей Пучнин рассказал ЗАКС.Ру, что, по его мнению, упразднение ИКМО – это хорошая мысль. Он предлагал избавиться от этого «рудимента» ещё будучи председателем СПбИК. Однако, после его ухода из Горизбиркома, этот процесс намеренно остановили, считает Пучнин. Он отметил, что необходимо не только ликвидировать ИКМО, но и совершенствовать территориальные избирательные комиссии.

- Просто от того, что Санкт-Петербургская комиссия перенесет все полномочия на территориальные избирательные комиссии, ничего не поменяется. Всё в комплексе надо: убирать ИКМО, без всякого сомнения, и изменять состав и лучше готовить территориальные избирательные комиссии. Например, в 2016 году понимая, что историю ИКМО надо заканчивать, то есть ликвидировать как класс, мы предлагали в законодательном порядке, через губернатора, изменить количество членов территориальных избирательных комиссий, потому что 8 человек – это мало. То есть, расширить их составы для присутствия большего количества представителей партий и иных субъектов выдвижения, - рассказал ЗАКС.Ру бывший глава ГИК.

- Это могло бы стать профилактикой и от необоснованного создания так называемых ОИКов, что может быть не лучше слишком зависимых от некоторых избираемых граждан ИКМО. И учить их постоянно надо, а если не учить ТИКи, и не учить участковые избирательные комиссии, то вряд ли что-то поменяется, — добавил Алексей Пучнин.

С ним согласна представитель «Наблюдателей Петербурга» и член ГИКа с правом совещательного голоса Галина Культиасова. Она считает, что обучение необходимо, как и другая работа проводимая Горизбиркомом. В частности, около 1,5 лет назад ГИК принял решение, по которому сейчас половина членов ИКМО назначается партиями, половина – СПбИКом. Также Горизбирком разработал для муниципальных комиссий методические рекомендации и обязал ИКМО предоставлять документы, которые связаны с потенциальными кандидатами. В саму же кампанию 2019 года члены Горизбиркома совместно с членами Центральной избирательной комиссии лично приезжали в ИКМО для контроля за их работой.

- То есть СПбИК формально и неформально вполне себе осуществляла сопровождение процесса, не уклонялась, исполняла свои обязанности для того, чтобы ИКМО работало в точном соответствии с законом. И даже более того: «в ручном режиме» сопровождала проблемные ИКМО, - сказала Культиасова.

С подготовкой же кадров для ИКМО возникли сложности. Перед текущими муниципальными выборами обучения членов муниципальных комиссий практически не было, сообщила представитель «Наблюдателей Петербурга».

- Отсутствовало вообще обучения рядовых членов ИКМО. То есть не было ни системы, ни подготовки. Не говоря о том, что СПбИК назначает членов муниципальных комиссий не глядя, просто по документам, ещё у них нет системы повышения квалификации, курсов. Всё обучение, которое проводилось: лекция накануне избирательной кампании по видеосвязи. Кто там сидит? Кто не сидит? Как он понял? Неизвестно. А остальные все обучающие мероприятия для ИКМО были уже постфактум по случившимся нарушениям, - рассказала Культиасова.

Причины проблем

В нынешнем виде избирательная система работать не способна, считает координатор кампании Штаба Навального в Петербурге и претендент на место в совете МО «Екатерингофский» Александр Шуршев. Однако упразднение ИКМО может не сильно изменить ситуацию, думает потенциальный мундеп.

- Считаю, что бесконтрольные, абсолютно никому не подчиняющиеся за исключением глав муниципалитетом ИКМО, это история, которая приведет в никуда. Но я бы не сказал, что существующие территориальные избирательные комиссии многим лучше, - рассказал Шуршев.

Кандидат в мундепы отметил, что ТИКи подконтрольны вышестоящей комиссии и их в большей степени могут контролировать «Наблюдатели Петербурга». Однако он напомнил и примеры Фрунзенского района и округа «Сампсониевское», где полномочия ИКМО переданы в ТИКи, и но скандалов там меньше не стало.

-Проблема в ИКМО есть, но она не только в ИКМО, она во всей избирательной системе. Проблема может быть даже не в ИКМО, а в жуликах, которые там сидят, и жуликах, которые их туда направили. И вот что с этим делать, не очень понятно, — заявил Александр Шуршев.

Напомним, у ИКМО «Сампсониевское» неоднократно были замечены «фейковые» очереди, которые мешали потенциальным кандидатам подавать документы. Полномочия муниципальной комиссии передали ТИК №22, но проблемы возникли и там. В частности, ТИК отказывал кандидатам в регистрации по формальным причинам.

По мнению Культиасовой, проблемы связаны и с некачественной работой правоохранительной системы, которая не способна наладить очередь.

- Они просто регулируют общественный порядок, а то, что там стоят «фейковые» кандидаты - они не собираются вмешиваться. Не говоря о том, что часть полиции находится на стороне ИКМО. Не защищает права кандидатов, а защищает ИКМО от кандидатов. Полиция, по своему обыкновению, воспринимает кандидатов как просителей, осаждающих муниципальный орган, и их задача дать возможность работать этому органу спокойно. Вопрос защиты пассивных прав кандидатов у полиции вообще не стоит. Для неё они обыкновенные просители. Если бы эта часть работала, то распоряжений СПбИК было бы достаточно, чтобы наладить работу ИКМО. От действий «диких» ИКМО, которых меньшинство, пострадают законопослушные, - считает Культиасова.

Также она отметила, что определенную роль играет неторопливость СПбИК в предоставлении документов для административных и уголовных наказаний. Разбирательства не афишируются публично, из-за чего возникает иллюзия, что никогда и ничего не будет рассмотрено, уточнила член ГИК с правом совещательного голоса.

- Возникает иллюзия безнаказанности. За прошлую муниципальную кампанию никто всерьез не понес наказание за все эти безобразия, которые были. То есть все ИКМО понимают, что им просто «грозят пальчиком», но всерьез их ничего не коснется, — считает Галина Культиасова.

Политолог Григорий Голосов же считает, что проблема более глобальна – в политическом климате России. Именно из-за общей ситуации происходят все нарушения и будут происходить в комиссиях других уровней, уверен Голосов.

- Они (ИКМО – прим. ЗАКС.Ру) ведь не справляются со своими обязанностями не из-за своей организационной структуры, а из-за политических ограничений, которые существуют сейчас в России. И с этой точки зрения эти полномочия можно передавать кому угодно и когда угодно, но факт-то состоит в том, что пока политический климат не изменится, те же самые проблемы, которые проявились сейчас на уровне ИКМО, будут проявляться в комиссиях всех уровней. Просто они будут проявляться более упорядоченно, не так будут бросаться в глаза и вызывать меньше скандалов, чем сейчас. Иными словами, это повышение контроля купирует некоторые наиболее скандальные проявление, но не устранит фундаментальных причин того, что происходит с избирательным процессом, - заявил политолог.

София Саттарова

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