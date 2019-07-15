Петербургская попытка

На следующий день после столичной встречи незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с народом нечто подобное решили сделать в Петербурге. Пришло не более 40 человек, большинство из них представляли избирателей из числа завсегдатаев уличного протеста. От лица несостоявшихся кандидатов в губернаторы выступили лидер движения “Бездомный дольщик” и бизнесмен из Брянска.

По периметру Исаакиевской площади вечером 15 июля стояли несколько автозаков. Из раций патрулировавших полицейских женский голос повторял одно и то же сообщение: в районе пяти вечера планируется массовая акция на тему выборов. Звучало так, будто неизвестные готовятся повторить в Петербурге московские события, где накануне народ массово вышел к зданию городской избирательной комиссии, а полиция применила силу. Но в городе трех революций акция недовольных действиями Горизбиркома получилась чисто символической.

Призыв выходить вечером к Мариинскому дворцу появился поздно вечером в воскресенье, 14 июля, в Telegram-каналах родственных инициатив “Агит-Россия” и “Бессрочный протест”. Акция анонсировалась как серия одиночных пикетов. На следующий день в каналах зазывали уже на “встречу с независимыми кандидатами”, как в Москве. Но активисты пришли в назначенное время раньше кандидатов и приступили к плану “А”.

Пока “бессрочники”, сменяя друг друга, демонстрировали свои призывы к Элле Памфиловой, рядом с ними росла группа людей со свернутыми плакатами. Завязывались знакомства и неожиданные встречи.

- Я кандидат в губернаторы Петербурга. И это кандидат в губернаторы. Его фамилия Кузнецов, - представил лидер движения “Бездомный дольщик” Александр Головко своего спутника с ирокезом.

Завоевав внимание слушателей, Головко не ленился перечислять свои успехи на почве протестной борьбы и давать советы окружающим, как надо пикетировать. Через несколько минут он уже сам встал в пикет с самодельным плакатом “Беглов надоел. Давай отменяй. За честные выборы”. Он монотонно и без остановок декламировал лозунги. Суть идей дольщика заключалась в том, что выборы главы города после видео штаба Навального о подписных листах в Выборгской районной администрации нужно переназначить, на новые необходимо не допускать не только врио губернатора Александра Беглова, но и остальных кандидатов, так как они согласились участвовать в “фарсе”. Допустить, по мнению Головко, необходимо его самого и других независимых кандидатов, таких как брянский предприниматель Владимир Кузнецов.

Кандидат Кузнецов встал в пикет следом. Его плакат был нарисован маркером на разобранной коробке из-под порошка Lenor. “Путин! Отмени выборы!!! Давай, отменяй” - гласил лозунг на картонке.

- Я хочу обратить внимание президента нашей страны, что локальные выборы - в данном случае выборы губернатора - проходят с нарушением, - заявил Кузнецов.

Со временем людей вокруг пикетировавших стало чуть больше. Охрану Мариинского дворца это начало немного напрягать. Два сотрудника безопасности встали в дверях, будто ожидая, что внутрь могут начать прорываться. Полицейские ходили снаружи, время от времени заглядывая в плакаты, которые рисовали активисты и активистки. Одна из них достаточно долго разукрашивала на листке сердечко.

Когда она, наконец, встала в пикет, оказалось, что сердце по задумке автора перевернуто. Над ним появилась надпись “Макаров + СПБИК = Петроградке”.

- Это означает, что моему району настанет антилюбовь, - объяснила активистка.

Она представилась Анастасией Бутурлиной и сказала, что недавно ИКМО “Кронверкское” отказалось регистрировать кандидатами в муниципальные депутаты представителей оппозиции.

Пока продолжался “сердечный” пикет, из здания Законодательного собрания вышел Макаров, но не спикер ЗакСа Вячеслав, а другой - депутат-единоросс Алексей. Он пару секунд посмотрел на непривычную толпу, едва заметно поморщился и пошел сквозь собравшихся людей по своим делам. Еще более невозмутимым был другой парламентарий из “Единой России” Евгений Никольский, вышедший из Мариинского дворца минут через пять после коллеги. Он не выразил никакого удивления происходящему и, стоя сравнительно близко к пикетчикам, выкурил пару сигарет. Никто так и не заметил, что перед ними депутат ЗакСа.

В единственном полуинциденте участвовали не единороссы, которых продолжали заочно ругать у Мариинского дворца, а иностранные туристы. Из экскурсионной группы - одни говорили, что это были итальянцы или испанцы, другие уверяли, что точно французы - кто-то крикнул недовольной толпе: “Putin cool”. Навстречу интуристам вышел активист Дмитрий Гусев в футболке “Путин не вечен”. Он что-то сказал на иностранных языках, услышав в ответ: “We love Putin”. Полиция подоспела, когда группа гостей города уже удалялась вглубь переулка Антоненко.

К половине седьмого пикетировать осталось только человек 10. Плакаты передавали друг другу по второму кругу. Ближе к семи у Мариинского появился лидер движения “Красивый Петербург” Красимир Врански, объявивший, что 24 июля на площади Ленина состоится митинг против произвола на выборах - Смольный уже дал на это согласие. Уличная борьба продолжится там.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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