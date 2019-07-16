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10:21

ГИК зарегистрировал Павла Иткина как депутата ЗакСа

фото ЗакС политика ГИК зарегистрировал Павла Иткина как депутата ЗакСа

Горизбирком на заседании 16 июля зарегистрировал представителя ЛДПР Павла Иткина как депутата Законодательного собрания Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко выдал Иткину удостоверение депутата. Он занял место сложившего полномочия Олега Капитанова.

Последний согласился на предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова и перешел на должность председателя комитета по межнациональным отношениям.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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