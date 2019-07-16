ГИК зарегистрировал Павла Иткина как депутата ЗакСа

Горизбирком на заседании 16 июля зарегистрировал представителя ЛДПР Павла Иткина как депутата Законодательного собрания Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.
Председатель Горизбиркома Виктор Миненко выдал Иткину удостоверение депутата. Он занял место сложившего полномочия Олега Капитанова.
Последний согласился на предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова и перешел на должность председателя комитета по межнациональным отношениям.
София Саттарова
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