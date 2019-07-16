Четырех сотрудников УВД по ЗАО Москвы уволили из-за дела Голунова

Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей МВД.

Решение принято по итогам служебной проверки. Конкретные имена не называются. Издание BAZA сообщает о трех уволенных оперативниках, которые принимали участие в деле Голунова, но неизвестно, были ли это те, кто непосредственно задержал журналиста, или работавшие в кабинетах.

По данным издания, полицейские уволены с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе», им предъявили претензии, что они предоставили Голунову адвоката вовремя и долго не довали связаться с родственниками. При этом, пишет издание, уволенные намерены судиться с МВД, считая, что адвоката в итоге предоставили, а Голунов собирался звонить посторонним, и это могли быть «подельники».

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.