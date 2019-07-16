Дмитриева оценила нынешнюю муниципальную кампанию выше предыдущей

Рассуждая о муниципальных выборах, депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева сравнила между собой два предвыборных периода - 2014 и 2019 годов. По тому, как ведет себя власть, она отдала предпочтение нынешней кампании.

"По сравнению с 2014 годом я оцениваю ее как лучшую и с регистрацией, и с подачей документов. Случаев, чтобы не могли пробиться и не могли подать документы [кандидаты], у Партии роста нет", - цитирует политика ТАСС.

Пятью годами ранее, напомнила депутат, кандидаты не могли рассчитывать на помощь или внимание Центризбиркома, и были оставлены фактически один на один с сетью ИКМО. Сейчас же, согласно мысли Дмитриевой, огласка и публичность в известной мере помогают кандидатам.

"[ЦИК] присылает своих представителей, которые реально объезжают муниципалитеты и реально принимают решения", - отметила депутат от Партии роста.

Нынешние муниципальные выборы породили огромное количество скандалов в СМИ. На этом фоне руководитель Центризбиркома Элла Памфилова даже заявляла, что, возможно, выборы придется попросту отменить.

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