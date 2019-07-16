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Выборы-2019

Муниципал

12:08

Дмитриева оценила нынешнюю муниципальную кампанию выше предыдущей

фото ЗакС политика Дмитриева оценила нынешнюю муниципальную кампанию выше предыдущей

Рассуждая о муниципальных выборах, депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева сравнила между собой два предвыборных периода - 2014 и 2019 годов. По тому, как ведет себя власть, она отдала предпочтение нынешней кампании.

"По сравнению с 2014 годом я оцениваю ее как лучшую и с регистрацией, и с подачей документов. Случаев, чтобы не могли пробиться и не могли подать документы [кандидаты], у Партии роста нет", - цитирует политика ТАСС.

Пятью годами ранее, напомнила депутат, кандидаты не могли рассчитывать на помощь или внимание Центризбиркома, и были оставлены фактически один на один с сетью ИКМО. Сейчас же, согласно мысли Дмитриевой, огласка и публичность в известной мере помогают кандидатам.

"[ЦИК] присылает своих представителей, которые реально объезжают муниципалитеты и реально принимают решения", - отметила депутат от Партии роста.

Нынешние муниципальные выборы породили огромное количество скандалов в СМИ. На этом фоне руководитель Центризбиркома Элла Памфилова даже заявляла, что, возможно, выборы придется попросту отменить.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:48    
Что там в Смольном ей наобещали, что она так запела?  Сама подленько по просьбе ЕР снимает в центральном районе целые команды выдвинутые  от партии Роста.

16:07    
Дмитриева и Четырбок - гнусное зрелище.
Избирательная кампания 2019 годы намного грязнее 2014.
Однако Дмитриева рассуждает  только о её благоприятности для партии Роста. Так нельзя.
При всём моём уважении к Дмитриевой, плюс я ей не поставлю. Она ведь наверняка опять в Думу или ЗАКС соберётся, а для думских выборов, вероятно, понадобятся подписи муниципало. От ЕдРа ей точно не светит.

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