Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:06

Грязневич отстояла право участвовать в выборах в МО №78

фото ЗакС политика Грязневич отстояла право участвовать в выборах в МО №78

Куйбышевский суд Петербурга во вторник, 16 июля, признал законной регистрацию участницы «Объединенных демократов» Натальи Грязневич кандидатом в муниципальные депутаты МО №78.

Против регистрации возражала кандидат от «Единой России» Лариса Умнова. В исковом требовании она изначально указала, что Грязневич предоставила муниципальной избирательной комиссии неверные сведения о доходах и имуществе. Позже суть претензии изменилась. Представитель Умновой Иван Попов заявил в суде, что УФМС признала неверными данные о прописке пяти жителей округа, подписавшихся за кандидатку.

Председатель ИКМО №78 Ливия Ериганова объяснила суду, что зарегистрировала Грязневич кандидатом 5 июля, а ответ на ее запрос от УФМС пришел только через три дня после этого. Она отказалась объяснить журналистам, каким образом подписи граждан оказались в распоряжении кандидата от «Единой России».

В качестве свидетелей выступили подписавшиеся за Грязневич Алла Митрофанова и Иван Хлобыстин. Они подтвердили, что в подписных листах указаны их актуальные паспортные данные. Митрофанова заявила, что недавно оформляла нотариальную доверенность по своему паспорту и регулярно участвует в выборах. Кроме того, была представлена нотариально заверенная копия паспорта Алексея Прикоты, также оставившего свою подпись за Грязневич.

Выслушав свидетелей, против удовлетворения иска высказалась представительница прокуратуры. Истец настоял на удовлетворении требования. Председатель ИКМО сначала поддержала позицию Попова, а затем добавила: «На усмотрение суда».

Напомним, накануне конкурентам не удалось снять с выборов двух представителей «Объединенных демократов» в МО «Звездное».

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
0
0
 МО №78
 
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:02    
Молодец Наташа! Удачи!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:46 Путин увеличил число машин с мигалками для Минобороны после назначения Евкурова замминистра

18:33 Тихонова требует отменить проведение губернаторских выборов за пределами Петербурга

18:15 Госдума попросит Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел в России

17:59 Ройзман обозначил достоинства протестующих кандидатов в Мосгордуму   2

17:48 Муниципал: Эсеры Черной речки требуют возбудить уголовное дело в отношении помощника Вячеслава Макарова   7

17:38 Амосов выступил за ограничение скорости на Невском

17:30 Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты

16:55 Муниципал: Дело замглавы администрации МО "Народный" о мошенничестве поступило в суд   3

16:51 "Левада-Центр": Треть россиян верит в крупные забастовки в ближайшем будущем   1

16:33 Горизбирком зарегистрирует оппозиционных кандидатов в МО «Екатерингофский»   1

16:23 Муниципал: Суд отложил рассмотрение иска о снятии Пивоварова с выборов в МО №78   1

16:22 ЖКС выплатила пострадавшей от гололедицы пенсионерке 230 тысяч рублей

16:17 Нарушения на выборах в Петербурге соберут в “Черную книгу”

15:50 Госдума одобрила запрет на передачу коллекторам долгов россиян по ЖКХ

15:23 В России утвердили ГОСТ для фотосессий младенцев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru