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Муниципал

12:32

ГИК снова отменил решения об отказе в регистрации кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика ГИК снова отменил решения об отказе в регистрации кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 июля отменила девять решений ИКМО об отказе в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идет об отказах, принятых ИКМО «Литейный округ» и  «Владимирский округ». ГИК решил самостоятельно зарегистрировать девять кандидатов в мундепы, которым ранее в регистрации отказали. Также Горизбирком обязал ИКМО «Введенский» и «Пулковский меридиан» пересмотреть отказы в регистрации пяти кандидатов.

При этом другим шести выдвиженцам в мунсовет округа «Введенский» ГИК отказал в удовлетворении жалобы на отказ в регистрации. Причина - они не предоставили необходимый документ одновременно с другими бумагами.

София Саттарова

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