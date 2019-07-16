Активистку "Открытой России" Шевченко оставили под домашним арестом еще на месяц

Ленинский суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко на месяц, передает «МБХ медиа». Под мерой пресечения она останется до 20 августа.

Шевченко на заседании суда сказала, что хочет участвовать в выборах депутатов местной думы, никуда не намерена убегать, и ей «просто любопытно, чем это все кончится». Ей непонятно, почему суд игнорирует документы о том, что движение «Открытая Россия» ликвидировано, и почему она должна объяснять, что «человеку без прогулок плохо».

«У вас же нет цели, чтобы я умерла до суда? Это унижение. Наказания никакого не должно быть. Моей вины нет совершенно», - сказала Шевченко.

Следствие просило продлить домашний арест до 17 сентября, ссылаясь на то, что следственные действия не закончены, и Шевченко, по их мнению, может скрыться, потому что была за границей и не живет по месту регистрации.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России), это первое подобное дело в России. Активистке вменяют такие эпизоды «сотрудничества» с нежелательной организацией, как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали.

Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация.