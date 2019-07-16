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13:50

СР хочет привлечь федеральные деньги для ремонта дорог возле школ и больниц

фото ЗакС политика СР хочет привлечь федеральные деньги для ремонта дорог возле школ и больниц

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесла законопроект, в котором предлагается использовать средства дорожных фондов для благоустройства территорий возле социальных объектов - таких, как медицинские и образовательные учреждения. По мнению основателя и лидера партии Сергея Миронова, в отличие от региональных бюджетов, у Росавтодора должны найтись на это средства. На сегодняшний день политик оценивает ситуацию неудовлетворительно, полагая, что подъезды к школам и больницам оборудуются и ремонтируются "по остаточному принципу".

"Плохое состояние дорог около социальных объектов угрожает безопасности и жизни людей. Между тем, в областных и местных бюджетах просто нет средств на устранение этой угрозы. В ряде субъектов принимаются специальные целевые программы, подключается федеральное финансирование, но системно проблемы не решаются", - приводит цитату Миронова его персональный сайт.

Свои тезисы он подкрепляет данными прошлогоднего мониторинга, который проводила ГИБДД. В сентябре автоинспекция нашла около 15 тысяч нарушений в том, как организованы пешеходные переходы в непосредственной близости от школ и детских садов. Более того, подчеркивает Миронов, опираясь на то же самое исследование, рядом с тремя тысячами образовательных учреждений отсутствуют тротуары.

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