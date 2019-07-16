Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева оставили в СИЗО еще на три месяца

Мосгорсуд продлил срок ареста 75-летнему научному сотрудницу ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву на три месяца по делу о госизмене, передает «МБХ медиа».

Заседание прошло в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене из-за научной переписки с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга, СПЧ, президент РАН Александр Сергеев и сообщество академиков «Клуб 1 июля». Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить» и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи». Правозащитный центр «Мемориал» признал Кудрявцева политзаключенным.