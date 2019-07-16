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Новости

14:53

Московские выборы напомнили Вишневскому выборы в ЗакС двенадцатилетней давности

фото ЗакС политика Московские выборы напомнили Вишневскому выборы в ЗакС двенадцатилетней давности

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, не прошедший так называемый "муниципальный фильтр" и потому лишившийся возможности участвовать в губернаторских выборах, обменялся опытом со столичными коллегами, имеющими серьезные трудности с допуском на выборы в Мосгордуму. Действия сотрудников Мосгоризбиркома, за которыми он внимательно следит, точь-в-точь напоминают ему действия петербургских чиновников во время кампании в ЗакС 2007 года. Тогда, вспомнил политик в эфире радиостанции "Свобода", наиболее несправедливо обращались с "Яблоком", всячески препятствуя проходу партии в городской парламент.

"Мы били во все колокола, объясняя, что система проверки подписей устроена так, что можно снять любую партию, что не признаются никакие доказательства со стороны партии, обвиненной якобы в неправильных подписях, что когда реальные граждане у нас пришли в городскую избирательную комиссию, а потом в ЦИК и сказали, что это наши подписи, им объяснили: нет, не ваши, у нас есть заключения эксперта", - рассказал Вишневский.

По его мнению, печальной ошибкой стало то, что мало кто придал случившемуся тогда федеральное значение, и несправедливость на несколько лет оказалась забыта. Была, с его слов, и еще одна технология, совершившая "путешествие во времени" и опробованная двенадцать лет назад - предоставляемые кандидатам крайне малые сроки для того, чтобы оспорить то или иное действие избирательных комиссий.

"Невозможно за то время, которое предоставлено на представление возражений, принести свидетельства от нескольких сотен избирателей, что у них правильные паспортные данные, что это их подписи, запастись ксерокопиями паспортов — это физически все невозможно сделать", - пояснил петербургский депутат.

Собранные кандидатами в Мосгордуму подписи массово отбраковывает городской избирком. В свою очередь, кандидаты, выходя на протестные "встречи с избирателями", утверждают, что подписи собраны честно и чисто и что ошибки в подписных листах - дело рук самих чиновников, которым важно любой ценой не допустить до выборов оппозицию. Из-за превышения допустимого предела брака 15 июля политику Илье Яшину окончательно отказали в регистрации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:05    
18:01 Борис Лазаревич, срочно отодийте от зеркала, примите испокоительные и мигом в постель!  Иначе вынужден позвать докторов!! Ваше здоровье и психическое состояние для нас бесценно!!! Над кем же мы будем так ухахатываться?!

18:01    
17.14 ты чего растявкался дурачок?

17:24    
17:19 Откуда такая осведомленность относительно столь деликатных мест Пригожина? Я даже боюсь спросить относительно критериев и статистики выдвинутого тезиса...

17:19    
17:14 Твое место между ног Пригожина. Не отвлекайся.

17:14    
Место Вишневского - на нарах, рядом с Нотягом!!! Он столько раз "кинул" своих избирателей и наивных градозазщитников, что Смольный под идее должен дать ему орден "За заслуги перед капиталистическим Отечеством!" и отправить на пенсию. Но депутат уже давно оторвался от земли и не потерял берега!!! Ему все мало!!! Он закончит сначала пинком под зад из Мариинского дворца с жестким приземлением в Крестах...

16:58    
Господин Балаев ! А я категорически против ! Надо проводить 29 декабря 2019г. Мой сосед настаивает на дате 31 декабря. Давайте соберём три митинга, которые ничем не будут отличаться по составу от всех предыдущих. Те же провокаторы, [цензура]иганы, полудурки, зеваки и кукловоды.  У нас демократия.

16:33    
Буржуазные выборы-это балаган, игра без правил, потому все играют как могут!

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