В России утвердили ГОСТ для фотосессий младенцев

В России с 1 января 2020 года вступит в силу ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных, пишет RT.

В стандарте прописано, что новорожденными считаются дети до 28 дней включительно. Правила распространятся на фотосессии в студиях, в парках, доме и других местах, но не будут относиться к фотосессии непосредственно во время родов. Заказчиками смогут быть только родители или законные представители, при этом они должны будут дать письменное согласие на съемку и обработку персональных данных.

Фотограф сможет работать только в присутствии родителей младенца, ему придется следить, чтобы ребенок не остался без присмотра. Помещение для съемки должно проветриваться и кварцеваться после каждой съемки, весь задействованный реквизит должен быть гипоаллергенным.

Отдельно прописаны требования к фотографу. Занимающийся ньюборн-съемкой человек должен иметь опыт работы и регулярно повышать квалификацию, быть совершеннолетним, иметь при себе паспорт и личную медицинскую книжку. К фотосессии, согласно ГОСТ, не должны допускаться фотографы с судимостью, психическими расстройствами, проблемами со зрением и «социально опасными заболеваниями» - гепатит, ВИЧ, СПИД, туберкулез и другие. Прописан также запрет на фотографов на пристрастие к алкоголю, табаку и наркотикам.