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15:50

Госдума одобрила запрет на передачу коллекторам долгов россиян по ЖКХ

фото ЗакС политика Госдума одобрила запрет на передачу коллекторам долгов россиян по ЖКХ

Госдума в третьем чтении приняла поправки, запрещающие передачу коллекторов долгов россиян по услугам ЖКХ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В законе прописано, что запрещается уступка права по возврату просроченной задолженности по квартплате третьим лицам, за исключением вновь выбранной управляющей организации. Также закон дополнили несколькими поправками, сделав невозможным погашение долгов за счет соседей, и передав суду исключительное право на взыскание долгов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты считают правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ коллекторам. «Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения», - сказал Володин.

Запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ в марте предложила вице-спикер думы Ирина Яровая. В случае принятия законопроекта взыскивать долги смогут только участники рынка – управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие компании. 

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