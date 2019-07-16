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Муниципал

16:23

Суд отложил рассмотрение иска о снятии Пивоварова с выборов в МО №78

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение иска о снятии Пивоварова с выборов в МО №78

Куйбышевский суд Петербурга отложил рассмотрение иска единоросса Надежды Наскидаевой к избирательной комиссии МО №78. Кандидат в муниципальные депутаты от правящей партии требует снять с выборов координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова.

В исковом заявлении указано, что Пивоваров подал в муниципальную избирательную комиссию неполные сведения о наличии судимости. Он указал, что ранее был осужден по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 291 (дача взятки) УК РФ, но не указал 69 статью УК РФ (назначение наказаний по совокупности преступлений). По словам юриста Ивана Попова, представлявшего интересы Наскидаевой, неполные сведения Пивоваров указал в переданных в ИКМО подписных листах и заявлении о согласии баллотироваться.

Попов отметил, что правоприменительная практика ЦИК демонстрирует, что кандидаты указывают полные сведения о своей судимости. В качестве примера он привел документы Алексея Навального, переданные в Центризбирком для участия в президентских выборах. Юрист также предположил, что Пивоваров указал неверную дату погашения судимости. Сам кандидат пояснил, что указанную дату ему сообщил инспектор Федеральной службы исполнения наказаний. Однако справки сотрудника ФСИН на руках у Пивоварова не оказалось.

Судья Ирина Воробьева решила отложить рассмотрение дела до пятницы, 19 июля. К этому времени координатор «Объединенных демократов» должен предоставить суду справку о дате погашения судимости.

Представитель ответчика, председатель ИКМО № 78 Ливия Ериганова не стала давать никаких показаний суду и задавать вопросы истцу. После переноса рассмотрения дела она попросила разрешения не посещать следующее заседание.

Защитник Пивоварова Борис Якушанов обратил внимание суда, что оформление документов для участия в  президентских и муниципальных выборах регулируются разными законами.

- Даже на языке простого человека понятно, что статья 69 УК не про преступность деяния, а про наказание, - отметил Якушанов.

По его словам, избирателя бы ввели в заблуждение, если бы он увидел, что Пивоваров понес ответственность по трем статьям, а не двум.

Напомним, ранее Куйбышевский суд признал законной регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты МО № 78 представителя «Объединенных демократов» Натальи Грязневич.


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17:21    
Ну, вообще-то это важно. Т.к. указание двух статей отдельно, вводит людей в заблуждение. Он наказание получал по совокупности, именно потому что разом и взятку дал и инфу спер, а статья 69 для тех кто понимает, и говорит, что сделал он одно посредством другого, т.е. единомоментно. Но его не снимут, иначе ору будет, так прокатят по результатам выборов

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