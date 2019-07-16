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16:33

Горизбирком зарегистрирует оппозиционных кандидатов в МО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика Горизбирком зарегистрирует оппозиционных кандидатов в МО «Екатерингофский»

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрела жалобы оппозиционных кандидатов на ИКМО «Екатерингофский», отказавшую им в регистрации. Заседание прошло в администрации Адмиралтейского района 16 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Муниципальная комиссия утверждала, что у выдвиженцев нет якобы некоторых необходимых для регистрации документов.  При этом решения об отказе 14 претендентам на места в совете депутатов ИКМО озвучила только 13 июля, так как в положенный срок, 10 июля, не смогла собрать кворум. Таким образом, решения были приняты после истечения 10-дневного срока на отказ, отметил член ГИК Дмитрий Краснянский на заседании 16 июля. 

 ⁃ В соответствии с законом у комиссии есть обязанности: либо зарегистрировать, либо нет. Это солидарное мнение членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии. За пределами этого срока (10 дней - прим. ЗАКС.Ру) ИКМО может принять лишь одно решение – о регистрации кандидата. Это основание для нас является основополагающим. В том числе, для принятия решения, - заявил Краснянский. 

Рабочая группа решила рекомендовать остальным членам Горизбиркома отменить отказы ИКМО в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» и зарегистрировать восемь выдвиженцев, чьи жалобы рассматривали на заседании.  Среди те, кто теперь продолжит участие в избирательной кампании, координатор муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, выдвиженцы от "Яблока" Полина Костылева и Федор Горожанко. Официально решение по ним ГИК должен принять на следующем заседании 18 июля. 

Помимо этого, присутствовавший на заседании председатель Горизбиркома Виктор Миненко напомнил председателю ИКМО «Екатерингофский» Ксении Недбайло, что больше всего жалоб в ГИК поступает на ее муниципальную комиссию. Миненко попросил Недбайло впредь принимать решения в рамках закона иначе встанет вопрос о заведении на нее дела об административном правонарушении.

- На сегодня мы видим, что наибольшее количество жалоб, поступающих в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в Центральную избирательную комиссию у нас как раз по «Екатерингофскому». Как следствие, сейчас готовится оформление протокола об административном правонарушении в отношении секретаря. Скорее всего, такая работа будет вестись и в отношении вас, если будет достаточно оснований, - сказал Миненко. 

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявление в полицию.

София Саттарова


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17:24    
Верное решение. Все равно ничего, кроме пользы, в виде экономии бюджетных средств, от т.н. независимых не будет. Нынешние только воровать могут, а эти будут работать. Да и скандалы никчему.

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