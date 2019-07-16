Дело замглавы администрации МО "Народный" о мошенничестве поступило в суд

Невский суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении замглавы местной администрации МО «Народный» Кирилла Соловьева и гендиректора ООО «Чистерра» Константина Попова, к производству они пока не приняты, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, Соловьев, Попов и другие лица на рубеже 2017 - 2018 годов способствовали выигрышу «Чистерры» и заключению контракта на работы по уборке и содержании территорий округа почти на 9,5 млн рублей. Когда контракт был заключен, а 7,79 млн рублей перечислены на счет фирмы, заговорщики для видимости работы внесли недостоверные сведения об оказании услуг в документы, хотя работы осуществлялись не в полном объеме и ненадлежащего качества, полагают следователи. По их версии, затем 1,79 млн рублей перевели на банковские счета и обналичили.

Также сообщается о еще одном эпизоде – хищении миллиона рублей в 2017 году. По версии следователей, фигуранты дела убедили представителя ООО «Мосстрой» заключить договор субподряда с «Чистеррой» на работы по благоустройству МО «Народный». В результате, считают следователи, злоумышленники похители миллион рублей.

Соловьева задержали в конце ноября 2018 года, затем его отправили под арест в СИЗО, Попов был помещен под домашний арест. Сейчас и Соловьев, и Попов находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).