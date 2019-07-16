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Муниципал

16:55

Дело замглавы администрации МО "Народный" о мошенничестве поступило в суд

фото ЗакС политика Дело замглавы администрации МО "Народный" о мошенничестве поступило в суд

Невский суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении замглавы местной администрации МО «Народный» Кирилла Соловьева и гендиректора ООО «Чистерра» Константина Попова, к производству они пока не приняты, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, Соловьев, Попов и другие лица на рубеже 2017 - 2018 годов способствовали выигрышу «Чистерры» и заключению контракта на работы по уборке и содержании территорий округа почти на 9,5 млн рублей. Когда контракт был заключен, а 7,79 млн рублей перечислены на счет фирмы, заговорщики для видимости работы внесли недостоверные сведения об оказании услуг в документы, хотя работы осуществлялись не в полном объеме и ненадлежащего качества, полагают следователи. По их версии, затем 1,79 млн рублей перевели на банковские счета и обналичили.

Также сообщается о еще одном эпизоде – хищении миллиона рублей в 2017 году. По версии следователей, фигуранты дела убедили представителя ООО «Мосстрой» заключить договор субподряда с «Чистеррой» на работы по благоустройству МО «Народный». В результате, считают следователи, злоумышленники похители миллион рублей.

Соловьева задержали в конце ноября 2018 года, затем его отправили под арест в СИЗО, Попов был помещен под домашний арест. Сейчас и Соловьев, и Попов находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

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17:43    
17:33
Это же Веселый поселок. Кого тут уголовные дела когда останавливали то? Главное правильно места обитания выбирать, знай переставляй себе глав из МО в МО: Беляева из 56 в 57, Кочанжи в 55, ну и т.д. если их уже не по разу вытаскивали из блудней, кто ж их теперь бросит?

17:33    
17:09 Эту бы проверку пораньше, чтобы уголовные дела совпали с началом регистрации кандидатов. Глядишь, и без скандалов обошлось и на титушек деньги не потратили.

17:09   BAHTY3  
Вау. Началось :))) А-то тишина прям какая-то, по правому берегу то...
 Веселый поселок и не таким славен.
- У нас еще самый старый глава есть, кстати в 2017 вроде тоже под УК РФ вместе с Тонкелем походил (глава МА МО),
- самый жирный кусок косяков выявлен КСП (МО 54) чо-та около 40 лямов,
- самый незнающий свои доходы глава МО (даже Беглов за него лучше знает, а он нет - эт про Невский округ).
- И прикольный отчет профессиАнальной команды Высоцкого по Оккервилю, там, кстати КСП всего 21 лям косяков выборочно нашла. А если вглядеться вдумчиво, а не выборочно ? :))

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