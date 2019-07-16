Госдума попросит Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел в России

Члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратятся в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Николая Николаева

Пчелы стали массово гибнуть в разных регионах России летом 2019 года. В Россельхознадзоре считают, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов. В ведомстве считают, что ответственность должно взять на себя Минэкономразвития, которое выступало за изъятие полномочий Россельхознадзора по надзору за производством и применением пестицидов. Глава ассоциации пчеловодов Альфир Маннапов заявил, что гибель пчел может нанести убытки на 1 трлн рублей, передает ТАСС.

Депутаты попросят прокуратуру проверить информацию об использовании контрафактной продукции и поддельных химикатов, из-за которых могли погибнуть пчелы. Николаев отметил, что Минприроды, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, выполняя разные функции, получаются как «лебедь, рак и щука», и «непонятно к чему это приведет».