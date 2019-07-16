Путин увеличил число машин с мигалками для Минобороны после назначения Евкурова замминистра Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении числа автомобилей для Минобороны со спецсигналами, внимание на опубликованный на официальном портале правовой информации документ обратила «Медиазона». Ранее Минобороны имело право на 20 машин с мигалками. Теперь это число увеличилось до 22 автомобилей. Документ был подписан спустя неделю после того, как бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был назначен замминистра обороны. Также ему присвоили звание генерал-лейтенанта. На новом посту он будет курироваь боевую подготовку и безопасность полетов авиации, передает РИА «Новости». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен