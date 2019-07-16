Главу Лисьего Носа хотят признать банкротом

Руководителя муниципального образования «Поселок Лисий Нос» Вадима Грудникова просит признать банкротом его кредитор Александр Смирнов. Во вторник, 16 июля, дело руководителя муниципалитета рассматривалось в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

В середине июня суд определил провести у должника опись имущества и изучить сведения о доходах и удержанных суммах налогов Грудникова за трехлетний период.

Согласно информации в картокете арбитражных дел, заседание по делу главы муниципалитета продолжится 27 августа, менее чем за две недели до муниципальных выборов. Грудников на них будет представлять партию «Единая Россия». На прошлых выборах в местный совет действующий глава победил, будучи самовыдвиженцем.