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Муниципал

16 июля, 19:11

Главу Лисьего Носа хотят признать банкротом

фото ЗакС политика Главу Лисьего Носа хотят признать банкротом

Руководителя муниципального образования «Поселок Лисий Нос» Вадима Грудникова просит признать банкротом его кредитор Александр Смирнов. Во вторник, 16 июля, дело руководителя муниципалитета рассматривалось в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

В середине июня суд определил провести у должника опись имущества и изучить сведения о доходах и удержанных суммах налогов Грудникова за трехлетний период.

Согласно информации в картокете арбитражных дел, заседание по делу главы муниципалитета продолжится 27 августа, менее чем за две недели до муниципальных выборов. Грудников на них будет представлять партию «Единая Россия». На прошлых выборах в местный совет действующий глава победил, будучи самовыдвиженцем.

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