До участия в московских выборах не допустили Соболь и еще двух "навальнистов"

Кандидатам в депутаты Московской городской думы, представляющим условную группу выдвиженцев от политика Алексея Навального - Любови Соболь, Константину Янкаускасу и Ивану Жданову - окончательно отказал в регистрации Мосгоризбирком. Об этом каждый из кандидатов сообщил в социальных сетях.

Ранее Янкаускас публично обвинил в клевете главу столичной избирательной комиссии Валентина Горбунова и объявил о готовности его засудить. Кандидата не устроили реплики, ставящие под сомнение подлинность собранных Янкаускасом подписей в свою поддержку.

Столкнувшаяся с теми же проблемами Соболь ранее объявила о голодовке. В течение предвыборной кампании на ее штаб совершались нападения.

Илья Яшин, который был снят с выборов накануне, 15 июля, заявил на встрече со сторонниками, что "не сдастся без боя" и что будет проводить уличные акции в центре Москвы ежедневно с целью давления на власть и в интересах своих избирателей, лишившихся возможности проголосовать за предпочтительного кандидата.