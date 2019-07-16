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16 июля, 19:57

Использованная при теракте в метро взрывчатка совпала с найденной у проходящих по делу

фото ЗакС политика Использованная при теракте в метро взрывчатка совпала с найденной у проходящих по делу

Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года, установила, что террорист-смертник пользовался взрывным устройством, идентичным по своему составу тому оружию, которое хранили в своих жилищах другие фигуранты дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судью Андрея Морозова.

"Взрывчатые вещества имеют общую родовую принадлежность по своему составу и способу изготовления", - сообщил специалист.

Квартира, из которой для экспертизы забрали взрывчатку, находится на территории Невского района Санкт-Петербурга. Подследственные граждане продолжают отрицать свою причастность к преступлению.

Теракт, совершенный смертником на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", унес жизни шестнадцати человек, включая самого злоумышленника.

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