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Муниципал

16 июля, 20:21

ИКМО “Черная речка” отменила свой отказ в регистрации кандидатам

фото ЗакС политика ИКМО “Черная речка” отменила свой отказ в регистрации кандидатам

Избирательная комиссия МО “Черная речка” вечером во вторник, 16 июля, отменила собственное решение об отказе в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты  от партии  “Справедливая Россия”. Об этом ЗАКС.РУ сообщили представители “Справедливой России” Илья Мохов и Анатолий Чернобров. 

Чернобров считает, что избирательная комиссия “Черной речки” незаконно отменила собственное решение. Как правило, к изменению решений ИКМО приводит требование Горизбиркома или суда. Кандидаты от “Справедливой России” поинтересовались у главы ИКМО, помощника спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова Михаила Доброхотова о причинах отмены решения. По их словам, он ответил, что “это на совести комиссии”. 

“Скорее всего, это очередная провокация, чтобы в дальнейшем кандидаты от “Единой России” подавали на нас в суд и пытались снять нас с выборов. Скорее всего, будет предлог в том, что они заявят о незаконном восстановлении наших прав”, - заявил Чернобров. 

Ранее незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты МО «Черная речка» от «Справедливой России»  обратились в Следственный комитет с жалобой на главу ИКМО Михаила Доброхотова. 

По их мнению, в действиях руководителя ИКМО могут усматриваться признаки нарушений по статьям 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

Елена Владыкина


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1:25    
Дожали бы хоть одного до уголовки и остальные рыпаться не будут. Топите до конца.

0:33    
Получается, что Доброхотов пеступник.

16 июля, 20:37   Самосвал  
Чувствуется подчерк Тетера. Суббота не додумался бы об этом)

16 июля, 20:31    
Отказали, испугались, отменили, интригуют и т.д. В общем, вертятся, как шкурка на .... Жалкие людишки.

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