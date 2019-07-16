“Черная книга” петербургских выборов

Все нарушения на выборах в Петербурге предложили собрать в одну исчерпывающую базу, чтобы проанализировать жалобы и в будущем при помощи законопроектов предотвратить повторение скандальных ситуаций. Во вторник, 16 июля, организаторы рассказали, почему нужно создавать "Черную книгу".

Горизбирком сообщил, что с начала июня 2019 года поступило более 800 обращений, связанных с избирательным процессом в Петербурге, но никакого публичного анализа жалоб еще не последовало. Бывшие депутаты Госдумы и Законодательного собрания решили создать открытую базу нарушений, которая получила рабочее название “Черная книга”.

- Сколько реально нарушений, никто не знает. Хотелось бы собрать эту информацию и обобщить ее. Недавно было заявление, что в этом году выборы проходят лучше, чем в 2014 году. Ничего подобного. На мой взгляд, там нарушений было меньше. В 2019 году большая часть нарушений повторяется, - заявил один из инициаторов создания базы нарушений во время пресс-конференции 16 июля.

Организаторы - бывший депутат Государственной думы, сопредседатель Союза потребителей России, член "Яблока", директор Института социальной политики Анатолий Голов, бывший депутат ЗакСа Петербурга и действующий член совета по правам человека при президенте РФ Наталья Евдокимова, бывший депутат Ленсовета и ЗакСа Леонид Романков, декан юридического факультета Северо-Западного Института Управления РАНХиГС и бывший представитель президента РФ в Петербурге и Ленобласти Сергей Цыпляев - уверены, что "Черная книга" поможет на следующих выборах избежать несоблюдения закона, с которыми кандидаты в муниципальные депутаты сталкиваются в 2019 году. Организаторы предлагают не перекладывать ответственность за нарушения на определенных людей, а посмотреть на общую картину по жалобам.

Кандидат в губернаторы Петербурга от “Гражданской платформы” Михаил Амосов, наоборот, считает, что нужно искать конкретных людей, которые могут быть виновны в фальсификациях, подставных очередях, тайных назначениях даты выборов и отказах в регистрации кандидатам.

- Я проводил анализ, где происходят нарушения. Это довольно понятный круг муниципалитетов. Все они так или иначе связаны с определенными людьми в политической системе. Что это за люди? ИКМО “Академическое” - депутат [Анатолий] Дроздов, заместитель председателя Законодательного собрания. ИКМО “Екатерингофское” - депутат [Сергей] Соловьев. Московский район - это, конечно, [Александр] Тетердинко, - полагает депутат Амосов.

Анатолий Голов в свою очередь уверен, что на личности переходить не стоит, потому что "нарушения массовые, и безобразия есть практически во всех районах".

По мнению Сергея Цыпляева, ответственность за происходящее в избирательных комиссиях муниципалитетов лежит на Городской избирательной комиссии, которую по "существу контролирует одна партия".

- Городская избирательная комиссия формируется с одной стороны парламентом и с другой стороны губернатором. Поскольку одна и та же партия контролирует и Законодательное собрание, и губернатора, то по существу ГИК контролирует одна партия. Таким образом, одна партия контролирует полностью всю систему избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, и так происходит повсеместно, - заявил Цыпляев.

Организаторы "Черной книги" уверены, что учет нарушений на выборах в будущем окажет большое влияние. После анализа всех проблем можно подумать о законопроектах, при помощи которых можно будет контролировать работу ИКМО. Голов напомнил, что по итогам выборов 2014 года возбудили единственное уголовное дело, судьба которого сейчас неизвестна. Речь идет о деле в отношении экс-главы ИКМО № 15 Виктора Березина, которого обвиняли в воспрепятствование осуществлению избирательных прав. В 2015 году Березин попал под амнистию, и дело было закрыто.

Инициаторы "Черной книги" обещают не ограничиваться только придумыванием новых законов.

- Нужна правоприменительная практика и нужно менять сознание людей. Надо объяснять людям, что все что происходит - это преступление, это воровство права выбора наших граждан, - считает Голов.

Сергей Цепляев и Леонид Романков уверены, что изменения нужны прежде всего в головах людей, потому что “если любой вопрос будет решаться непогрешимым несменяемым вождем, то нам очень тяжело строить новое общество”.

Елена Владыкина

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.