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9:59

В Госдуме предложили заменить смартфоны в школах на "шкулфоны"

фото ЗакС политика В Госдуме предложили заменить смартфоны в школах на "шкулфоны"

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил корпорации «Ростех» разработать специальный телефон для школьников – «шкулфон», передает RT.

В своем письме Чернышов пояснил, что такая разработка может стать альтернативой полному запрету для детей на использование телефонов в школах, который обсуждался недавно. По его замыслу, в «шкулфоне» будут содержаться контакты родителей, педагогов, одноклассников, приложения «Российская электронная школа» и «Московская электронная школа», калькулятор, учебный справочник.

Кроме того, по идее Чернышова, в «шкулфоне» будет интранет – внутренняя школьная система, в котором с помощью программы будут пресекаться «любые попытки буллинга школьников друг другом». Программу он предлагает настроить по фильтру оскорбительных, угрожающих, унижающих достоинство собеседника словосочетаний или слов. Та же программа будет фильтровать вирусы и сайты, неподходящие для школьников, пояснил Чернышов.

Все это, по его словам, позволит не лишать школьников мобильных телефонов и заменить для него развлекательный контент образовательным. «Убежден, "шкулфон" поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребенка, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», - считает депутат.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что надо запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами в школах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство разработает соответствующую инициативу.


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13:47    
И что, нас обяжут покупать эти недоделыши "шкулфоны"?
А нам это надо? За наши деньги - полуфабрикат.
В школы и так уже спихнули всё не нужное, чтобы IT-шники не бедствовали.
Хватит пилить школьный бюджет.

11:53    
10-49
Правильно, но школа (skola) уже да-авно обрусела.

10:49    
Правильно -Школофоны или Миелофоны. Прочь иноземные слова из нашего лексикона.

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