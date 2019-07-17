Милонов призвал пускать бесплатно в бани оставшихся без горячей воды россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру строительства Владимиру Якушеву с предложением открыть для граждан бесплатный доступ в общественных банях, когда в их домах отключают горячую воду, передает РИА «Новости».

Милонов отметил, что государство не предлагает альтернативы гражданам при отключении воды, и россияне из-за этого «испытывают значительные трудности, неудобства и вытекающие отсюда социальные последствия».

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения новой практики на период летних отключений горячего водоснабжения - бесплатного посещения общественных бань для граждан, кто подпадает под отключение», - попросил Милонов Якушева. По задумке депутата, граждане могли бы получить справку-направление в ЖЭК или управляющей компании и на ее основании пользоваться услугами государственных бань в своем районе.

По мнению Милонова, кроме снижения «социальной напряженности», такой шаг развил бы банную культуру, в том числе среди молодежи. В качестве пилотного региона Милонов предлагает выбрать Петербург.

Ранее Якушев заявил, что в ближайшее время в России обойтись без профилактических отключений воды летом не получится. Минстрой работает над сокращением сроков, думает о внедрении новых технологий в ЖКХ.

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