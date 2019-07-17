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Новости

11:06

СМИ: Штаб Беглова использует ботов, связанных с благотворительным фондом

фото ЗакС политика СМИ: Штаб Беглова использует ботов, связанных с благотворительным фондом

Издание «Проект» опубликовало расследование, из которого следует, что предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова пользуется услугами благотворительного фонда для ведения избирательной кампании, в частности - написания положительных комментариев о политике в соцсетях.

По данным издания, речь идет о «Благотворительном фонде культуры семьи и детства»: его, как «свою структуру» упоминает технолог, работающий на кампанию Беглова. Под постом о встрече врио губернатора с общественниками, которую организовывала глава фонда Елена Никитина, появились хвалебные комментарии о том, как Беглов налаживает работу с благотворительными организациями. Оставившие их пользователи зарегистрированы недавно, и они активно комментируют связанные с Бегловым записи, говорится в расследовании.

Фонд получает из бюджета Петербурга и России субсидии и гранты, в 2018 году – почти 2 млн рублей. С января благотворительный фонд начал размещать вакансии политологов и политического обозревателя, от кандидатов требовалось, в том числе, быть «активными пользователями социальных сетей и мессенджеров».

По словам собеседников издания, написание комментариев заказывает «штаб Беглова по социальным сетям». Его главами называют руководителя агентства «Интернет-агитация» Андрея Цепелева и Владимира Табака – последнего также называют одним из постоянных подрядчиков Кремля по работе с соцсетями.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. Кроме Беглова, на них зарегистрированы Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко.

Ботов, хвалящих Беглова в соцсетях, заметили зимой 2019 года, которая доставила городским властям проблем непривычно огромным количеством снега. Тогда подозрительно похожие на ботов пользователи убеждали петербуржцев в хорошей, тщательной уборке снега, причем некоторые комментарии повторялись слово в слово. Перед этим те же аккаунты оставляли провластные комментарии к постам о выборах в Приморье, в том числе критикуя тех, кто говорит о подтасовках результатов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:56    
Пусть Брехлов наденет боты
И наймёт побольш[цензура]ов.
Каждому даст по лопате
И к себе в Баку укатит!

Страница 1-ая (всего: 1)
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