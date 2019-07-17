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Муниципал

11:37

ТИК № 29 допустил до выборов главу МО № 75

фото ЗакС политика ТИК № 29 допустил до выборов главу МО № 75

Территориальная избирательная комиссия № 29 отменила решение окружной избирательной комиссии и допустила до муниципальных выборов главу МО № 75 Александру Васильеву, сообщили «Новости Купчино».

Зарегистрировался кандидатом в депутаты в том же муниципалитете и экс-глава Фрунзенского района Всеволод Хмыров, ранее также получивший отказ в ОИК.

Оба кандидата состоят в «Единой России», но на выборы идут самовыдвиженцами. При этом Васильеву партия выдвинула своим кандидатом по результатам праймериз.

Напомним, окружные комиссии отказали в регистрации Александре Васильевой и Всеволоду Хмырову 8 июля. Вскоре ОИК были расформированы, а их полномочия передали ТИК № 29.


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