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12:12

Володин снова предложил внести изменения в Конституцию ради расширения полномочий Госдумы

фото ЗакС политика Володин снова предложил внести изменения в Конституцию ради расширения полномочий Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье в «Парламентской газете» вновь заявил о необходимости внести поправки в Конституцию России и дать нижней палате парламента возможность участвовать в формировании кабинета министров.

В публикации под заголовком «Живая Конституция развития» Володин рассуждает, что в Конституцию следует внести «отдельные, точечные» поправки – например, усилить «парламентский контроль». Так, согласно предложению Володина, было бы правильно, чтобы Госдума «как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства». Пока Госдума лишь дает согласие президенту на назначение премьер-министра, а тот уже формирует кабмин без «возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам», отметил Володин.

Идею Володина прокомментировал лидер ЛПДР Владимир Жириновский в Telegram-канале, заявив, что он бы «вообще принял новую» Конституцию и предложив «написать новую и убрать из нее все», что не нравится в нынешней. Он предлагает оставить только один срок полномочий для всех руководителей, разделить Россию на «губернии с административными границами», во главе государства поставить «верховного правителя» и сделать республику президентской, но чтобы парламент мог «остановить некоторые решения» – как в США.

В апреле Володин уже высказывал такую мысль. В конце 2018 года он заявлял, что Конституция устарела и требует «проверки на актуальность».

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13:48    
Конституцию собираются перекроить под нового "рейхсканцлера"?

13:29    
Крышеватель пальмового масла Конституцию давно забыл.  Лучше бы "взял, да отменил"..

Страница 1-ая (всего: 1)
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