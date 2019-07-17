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12:20

Семьи жертв малайзийского "Боинга" обратились к российской власти

фото ЗакС политика Семьи жертв малайзийского "Боинга" обратились к российской власти

В пятую годовщину крушения рейса Boeing MH17 над Донбассом семьи погибших пассажиров опубликовали коллективное заявление, значительная часть которого посвящена российским властям. Родственники жертв призвали руководство страны хотя бы частично признать свою причастность к трагедии, неукоснительно сотрудничать с международным расследованием и перестать идти "в отказ" в тех случаях, когда в публичном поле возникает тема вины и ответственности за случившееся. Пока же, по наблюдению авторов, невозможно говорить о том, чтобы какой-либо из этих пунктов был выполнен или соблюдался. Они считают, что лучше бы Россия ограничивалась последовательным отрицанием своей вины, однако, к их неудовольствию, был выбран другой путь.

"Хуже — Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным", - говорится в тексте документа, перевод которого напечатан в "Новой газете".

Авторы продолжают верить в то, что "история узнает имена и действия" тех, кто совершил злодеяние и на чьей совести 298 жизней.

В июне 2019 года международная расследовательская группа обнародовала имена подозреваемых в причастности к авиакатастрофе: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск. В 2020 году над ними должен начаться суд.

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13:47    
Так осторожно расследуют, словно боятся чтобы чего-то не вылезло наружу?..

13:38    
12.33.
В Украине сменилась власть и нам пример, когда народ неравнодушен. И дай бог, чтобы у них получилось задуманное. Они организованы, так как небольшая страна.
А мы все взываем "Сталина подавай", сами не пытаясь организованно противостоять лжи и коррупции.

13:29    
12:33 Только наивный человек или наёмный провокатор может предполагать, что нынешняя олигархическая система способна породить "нового Сталина". Под дымовой завесой "сталинизма", нас всех постепенно приучают к жизни в условия[цензура]ьтраправой диктатуры.

12:33    
12:28. Если менять, то только на нового Сталина с целью наведения порядка в экономике, политике, морали, социальном обеспечении граждан России!

12:28    
Надо менять руководство страны.

12:25    
Пусть готовят обращение к 10-й годовщине, потом к 20-й... Не надо было летать гражданским самолётам над полем ожесточённых боевых действий! Аэрофлот же не летал...

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