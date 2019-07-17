Задержанным в Керченском проливе морякам продлили арест

Суд в Москве продлил срок заключения под стражей до 24 октября для украинских моряков, которых арестовали после прошлогоднего вооруженного столкновения судов в Керченском проливе, передает "МБХ Медиа". В настоящий момент арест продлили шести из 24 содержащихся в российском СИЗО моряков, суды по остальным также должны пройти сегодня, 17 июля. Всем им вменяется незаконное пересечение границы по предварительному сговору.

Напомним, что инцидент на воде имел место 25 ноября 2018 года, когда украинский буксир в акватории Черного моря подвергся тарану и обстрелу со стороны российских военных кораблей, принадлежащих погранслужбе ФСБ.

Официальный Киев, а также часть международного сообщества сразу после ареста украинцев упрекает и обвиняет российскую сторону в том, что моряки не содержатся в тех условиях, которые положены военнопленным, и не утверждены в этом статусе. Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский открыто призвал российского визави Владимира Путина выпустить своих соотечественников на свободу.

Интересы моряков защищает известный адвокат Илья Новиков.