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13:38

КС Украины поставил знак равенства между нацистской и коммунистической властями

фото ЗакС политика КС Украины поставил знак равенства между нацистской и коммунистической властями

Конституционный суд Украины принял окончательное решение, согласно которому на территории страны коммунизм официально приравнен к нацизму. Оба этих режима, следует из опубликованного решения, судьи признали в равной степени преступными. Именно "благодаря" этому обстоятельству, посчитали в суде, Вторая мировая война обошлась человечеству исключительно дорогой ценой.

Столь суровая оценка советского периода и запрет коммунистической символики объясняется стремлением навсегда избежать возвращения репрессивного и антигуманного прошлого.

Отметим, что на территории Украины запрещена деятельность коммунистической партии.

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14:33    
Удивительного в этом ничего нет, так как сегодняшние укрофашисты сносят памятники Жукову, Ватутину-освободителям Украины и др.героям, а ставят Мазепе, Бандере, Шухевичу и другим мразям! Ленина со Сталиным жаль нет на них! Смерть укрофашистам-бандеровцам!

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