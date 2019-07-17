Кандидаты в мундепы подали в суд на ИКМО "Академическое" из-за отказов в регистрации

Кандидаты в муниципальные депутаты Рената Бичурина, Александр Уцеховский и Александр Гребенюк подали иски в Калининский суд Петербурга против ИКМО «Академическое» из-за отказов в регистрации, сообщили представители кандидата в губернаторы Михаила Амосова.

По мнению кандидатов, ИКМО отказало в регистрации по надуманным причинам – например, в решении указано, что форма заверения документов не соответствует ГОСТу. Закон при этом не предписывает соблюдать какие-либо формы при заверении подаваемых документов. Еще одним поводом стали сомнения комиссии в правомочности конференции регионального отделения «Справедливой России» - хотя в таких случаях следует обращаться в Минюст или правоохранительные органы, отметили представители Амосова.

Первое дело суд рассмотрит 19 июля.

В работе ИКМО «Академическое» не раз замечали странности. В начале июля там перед лестницей к помещению избиркома появился турникет. До этого там замечали подставные очереди, мешающие кандидатам подать документы. На официальной страница МО «Академическое» во «ВКонтакте» было и другое мнение, согласно которому провокации якобы устраивали представители «Справедливой России».

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