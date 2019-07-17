Опубликованы новые видео пыток в ярославской ИК-1

Издание "Новая газета" опубликовало очередной видеоматериал, на котором к заключенным ярославской исправительной колонии №1 применяется насилие ее сотрудниками.

Издевательства были записаны на служебный видеорегистратор в начале 2016 года. В кадре работники ФСИН орудуют кулаками и дубинками, со всей силы избивая двоих заключенных, один из которых пытается сам себе нанести увечья различными способами.

В конце записи, отчитываясь перед кем-то из коллег по телефону, активный участник избиения называет произошедшее необходимой воспитательной работой: с его слов, заключенные отказывались выходить из помещения для проведения обыска и, кроме того, у них нашли запрещенный предмет.

Напомним, что печальную известность федерального масштаба ярославская ИК-1 получила в июле 2018 года: на первой видеозаписи, раздобытой "Новой газетой", десятки человек в форме всячески пытали и унижали раздетого мужчину, прикованного к столу. После скандала в отношении сотрудников ФСИН, запечатленных на записи, стали одно за другим возбуждаться уголовные дела.