ИКМО «Московская застава» не принимает кандидатов в мундепы вопреки решению Горизбиркома

Избирательная комиссия муниципального образования «Московская застава» с утра 17 июля отказывается принимать документы у кандидатов в муниципальные депутаты, сообщила ЗАКС.Ру представительница «Справедливой России» Кристина Черемных.

Накануне Горизбирком признал, что местная ИКМО не обеспечила возможность группе самовыдвиженцев и справедливороссов посетить комиссию. ГИК обязал комиссию принять документы у девяти человек до вечера 19 июля.

- Мы приехали в ИКМО утром 17 июля, распечатали решение петербургской избирательной комиссии, но принимать документы у нас пока не стали, сказали, что не получали решение Горизбиркома и им надо с ним ознакомиться, - рассказала Черемных.

По ее словам, ИКМО «Московская застава» начала свою работу только в 14-00.

Напомним, ранее кандидаты в муниципальные депутаты «Московской заставы» жаловались на «фейковые» очереди и сообщали о конфликтах с казаками, которые заявили, что тоже пришли выдвигаться в депутаты.