Двое сотрудников ФСБ сознались в разбое

Двое сотрудников ФСБ написали явку с повинной, полностью признавшись в совершении разбойных нападений, пишет ТАСС. Речь идет о работнике службы экономической безопасности ведомства Артуре Власове и его коллеге Хетаге Маргиеве.

Известно, что Власов частично возместил нанесенный им материальный ущерб. На суде он попросил перевести его под домашний арест.

Всего по данному уголовному делу проходит 15 человек. Из них на сегодняшний день удалось только семерых, что случилось 5 июля. Остальных объявили в розыск. По версии следствия, фигуранты дела занимались вымогательством и грабежом крупных сумм денег, привлекая к своей деятельности представителей спецназа.