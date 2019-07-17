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15:00

Петербургский горсуд отклонил апелляцию по иску Резника к Беглову и СМИ

фото ЗакС политика Петербургский горсуд отклонил апелляцию по иску Резника к Беглову и СМИ

Санкт-Петербургский городской суд 17 июля рассматривал апелляцию на решение суда первой инстанции по иску о защите чести и достоинства депутата Законодательного собрания Максима Резника к учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову, опубликовавшего спорную цитату врио губернатора Александра Беглова о парламентарии. Суд отказал в удовлетворении жалобы Резника, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На заседании ответчик Романов ходатайствовал о привлечении к делу видеозаписи с выступлением Беглова. Адвокат учредителя СМИ Александр Коренек заявил, что ранее этого видео в свободном доступе не было, а его наличие доказывает, что врио губернатора произнёс фразу о Резнике на публичном мероприятии. Депутат с адвокатом согласились на привлечение видеозаписи, но против выступили адвокаты Беглова. Суд решил не ознакамливаться с видео.

Также адвокаты временного главы города подали возражение, в котором настаивают, что Беглов высказывал личное мнение, а не факт. Там же отмечено, что Невский районный суд не признал фразу оскорбительной. Адвокат Резника Натэла Пономарева в ответ на это заявила, что высказанное Бегловым определённо было утверждением о фактах: врио губернатора произносит слова «выступал», «говорил» и другие. Помимо этого, Пономарева напомнила, что сторона истца уверена, что невооруженным глазом ясна оскорбительность фразы. Ее слова поддержал и сам депутат.

Суд отказал в удовлетворении апелляции. После заседания Резник и Пономарева сообщили, что подадут кассационную жалобу и, в случае необходимости, дойдут до Европейского суда по правам человека.

Напомним, ранее Резник подал иск к Беглову и Романову в Невский районный суд из-за фразы врио губернатора о том, что депутат якобы заявил, что Ленинград надо было сдать врагам. Публикация об этом высказывании появилась на сайте «Мы можем.ру». Резник требует удалить это сообщения из СМИ и признать, что сведения порочат его честь и достоинство. Суд перевёл Беглова в третьи лица, а требования Резника не удовлетворил.

София Саттарова


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15:30    
Беглову можно всё, пока он имеет отношение к креслу губернатора.

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