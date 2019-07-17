СМИ: На задержавших Голунова полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении полицейских, которые участвовали в задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пишут Baza и «Медуза» со ссылкой на источники.

По данным Baza, в числе подозреваемых – начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Сколько всего их в деле, пока не сообщается, других имен – тоже. «Медуза» указала, что в задержании Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов, дело вел следователь Игорь Лопатин.

Сообщается, что полицейских вызывали на допрос в СКР, после которого и сообщили об изменении их статуса. По данным издания, Щиров и его коллеги находятся под подпиской о невыезде.

Ранее четырех сотрудников УВД по ЗАО Москвы уволили из-за дела Голунова по итогам служебной проверки.

Иван Голунов стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста. 1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследование, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.