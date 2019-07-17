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16:07

Партия "Парнас" отказалась от участия в московских выборах

фото ЗакС политика Партия "Парнас" отказалась от участия в московских выборах

Руководство партии "Парнас" опубликовало заявление, в котором провозглашается отказ от участия в выборах в Московскую городскую думу. В тексте собрано несколько доводов: демократы называют свое решение вынужденным, сожалеют о неготовности других политиков с их "фланга" идти на сотрудничество и в то же время солидаризируются со всеми, кто в эти дни возмущается массовым недопуском кандидатов. Кроме того, говорится о том, что битва за Мосгордуму уже проиграна и не по вине, собственно, "Парнаса": "с осени прошлого года мы неоднократно пытались убедить коллег по демократической оппозиции сформировать коалицию". Теперь, говорят они, нужно начинать думать о выборах в парламент федеральный. 

"Шанс использовать это событие в политической борьбе оппозиция упустила. Мы призываем здоровые общественные силы страны найти способы консолидации, сформировать общую платформу и предпринять все усилия для того, чтобы дать политический бой действующей власти на выборах 2021 года", - гласит текст заявления.

Отметим, что Мосгоризбирком массово отбраковывает подписи, собранные в свою поддержку независимыми кандидатами, и на этом основании снимает кандидатов с выборов. Каждый вечер по этому поводу в центре столицы проходят акции протеста.

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17:01    
"Парнас"- диванная партия, так шавки из подворотни американского посольства...Но что-то пытаются вякать, корчить из себя на словах... Агония русофобов продолжается и близка к смерти!

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