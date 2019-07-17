Глава ИКМО “Екатерингофский” пыталась в суде оспорить решение Горизбиркома

Руководитель избирательной комиссии МО “Екатерингофский” Ксения Недбайло обратилась в городской суд Петербурга, пытаясь оспорить решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии по жалобам главы штаба Навального Александра Шуршева и кандидата от ЛДПР Леонида Александрова.



Как сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Недбайло пыталась оспорить решение ГИКа от 28 июня, когда Горизбирком признал неудовлетворительной работу ИКМО “Екатерингофский”. Кроме того, Горизбирком признал, что избирательная комиссия обнародовала решение о назначении даты выборов через 14 дней после подписания документа.



Городской суд не принял к рассмотрению иск Недбайло, посчитав, что “из заявления не следует, что нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца”.



Недбайло в телефонном разговоре отказалась комментировать исковое заявление.

Подробнее о ситуации в избирательной комиссии мы рассказывали в материале "Пыл "Екатерингофского" усмирил только ГИК".

Елена Владыкина

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.