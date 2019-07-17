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17:44

Шульман: Если у вас раз в месяц митинги, то, наверное, вы плохой менеджер

фото ЗакС политика Шульман: Если у вас раз в месяц митинги, то, наверное, вы плохой менеджер

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман попыталась посмотреть на ситуацию с протестующими кандидатами в московские депутаты, которых массово не допускают до выборов, глазами столичных чиновников - от сотрудников избирательных комиссий до самого верха исполнительной власти. В своих умозаключениях она оспорила часто встречающуюся точку зрения, согласно которой над оппозиционерами издеваются с особым цинизмом и удовольствием. На самом деле, уверяет эксперт, московским властям сегодняшняя ситуация сильно не нравится, потому что к ее способности контролировать политическую обстановку в ключевом городе страны у федералов появляется все больше вопросов.

"Если у вас не реже раза в месяц в столице страны происходят достаточно массовые протестные акции с полицейским насилием и с задержаниями, то, наверное, вы не очень хороший политический менеджер. Наверное, вы не умеете сохранять покой и стабильность, консенсусность и компромиссность так, как вы могли бы это сделать", - отметила она в эфире "Эха Москвы".

Общая нервозность госслужащих в усиливающейся политической турбулентности приводит к тому, что никто из них не хочет ассоциировать себя с насилием, скандалами и тем более брать на себя всю полноту ответственности за имеющуюся неспокойную атмосферу в обществе. Впрочем, добавила ученый, у администрации президента в настоящее время те же проблемы и беспокойства, причем единой точки зрения на митинги и способы их предотвращения в среде чиновничества не существует.

"У них тоже есть свои многочисленные мнения насчет того, кто экстремист, а кто не экстремист, кто системный, а кто несистемный. Кто имеет право выходить на протест, а кто такого права не имеет. И сейчас все эти люди заняты тем, что перебрасываются горячей картошкой, пытаясь выяснить, кто из них виноват и допустил вот это безобразие и что делать дальше", - пояснила Шульман.

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18:27    
То есть еженедельные кровавые митинги "жёлтых жилетов" во Франции, майданы на Украине и тд.-это демократия, а у нас выйдет кучка изгоев покричать, то провал власти...Ужасная лицемерка эта Шульман!

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