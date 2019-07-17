СК возбудил дело о халатности из-за воспитания двух усыновленных детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела соцзащиты из-за усыновления детей гомосексуальной парой.

Дело заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По мнению следователей, сотрудники соцзащиты в Марьино достоверно знали, что двух усыновленных мальчиков воспитывают двое живущих вместе мужчин. Следователи считают, что усыновивший их мужчина «пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Сотрудникам соцзащиты вменили ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за условиями жизни и воспитанием детей. По версии следствия, они не приняли «мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Закон о запрете гей-пропаганды был принят в России в конце июня 2013 года. Он предусматривает штраф до 5 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.