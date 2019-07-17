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17:59

Песков об идее Володина внести поправки в Конституцию: Это тема для дискуссии

фото ЗакС политика Песков об идее Володина внести поправки в Конституцию: Это тема для дискуссии

В Кремле считают темой для дискуссии предложение спикера Вячеслава Володина внести поправки в Конституцию, чтобы дать Госдуме возможность участвовать в назначении министров, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что статья Володина в «Парламентской газете» вызвала «широкий резонанс». «Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии», - сказал Песков, подчеркнув, что Володин изложил «свое мнение, свою личную точку зрения».

Статья Володина в «Парламентской газете» была опубликована 17 июля. В ней спикер Госдумы заявил о необходимости поправок в Конституцию, чтобы дать Госдуме право согласовывать назначения членов кабинета министров. Эту идею не одобрил глава СПЧ Михаил Федотов, отметив, что следует сначала научиться жить по нынешней Конституции, а не «менять учебник».

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